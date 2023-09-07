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هل تريدون الحصول على المال؟.. هذه المسابقة تُقدّم لكم أكثر من 1000 دولار إذا فزتم بها

Lebanon 24
07-09-2023 | 12:39
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يتنافس سبعة متسابقين يستلقون على حشايا لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلا" بعد تحطيم الرقم القياسي السابق في مسابقة ساخرة تقام سنوياً في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود "مونتينيغرو".

والرقم القياسي السابق كان 117 ساعة وسُجل في مسابقة العام الماضي التي أقيمت في منتجع بريزنا، لكن مع دخول مسابقة العام الجاري يومها العشرين اليوم الخميس، قال من تبقى من المتسابقين إنهم مصممون على الاستمرار.
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وقالت بطلة عام 2021 دوبرافكا أكسيتش: "نشعر كلنا بأننا بحالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء".

وذكر رادونيا بلاجويفيتش منظم المسابقة ومالك المنتجع أن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاماً للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.

وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقاً في البداية مستلقون لمدة 463 ساعة حتى الآن.

وتنص القواعد على أن الوقوف أو الجلوس يعدان مخالفة وسبباً للاستبعاد من المسابقة فوراً، لكن يُسمح للمتسابقين بعشر دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض.

ويمكن للمتسابقين أيضاً القراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال فيليب كنزيفيتش من بلدة مويكوفاتش الشمالية، الذي ينافس لأول مرة، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها ألف يورو أيّ 1070 دولاراً. (العربية)
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