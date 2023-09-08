تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران "راين اير"، مايكل أوليري، بفطيرة على وجهه خلال زيارة قام بها الخميس إلى بروكسل، على أيدي نشطاء المناخ.

قاموا بتلطيخ وجهه بالكيك المحشو

مايكل اوليري الرئيس التنفيذي لمجموعة راين اير نشطاء البيئة اثناء تواجده في #بلجيكا تمت مباغتته .كان يقوم باخراج كتيب يحتوي 1.5 مليون توقيع احتجاجي على اضرابات المراقبين الجويين في اوروبا لبتسليمه للمفوضيةpic.twitter.com/JlIFMA0oA2 — “ شيء من حتّى” (@dr_panadolx2) September 7, 2023 Advertisement

وكان أوليري خارج المفوضية الأوروبية يستعد لتقديم التماس يدعو إلى حماية الرحلات الجوية أثناء إضرابات مراكز مراقبة الحركة الجوية عندما ضرب بالفطيرة من قبل شخصين من نشطاء المناخ.وتم تسجيل الحادثة بالفيديو، ويمكن سماع النشطاء وهم يهتفون: "مرحبا بكم في بلجيكا. أوقفوا تلويث الطائرات اللعين".وعلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة أيضًا على الحادثة عبر صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة: "من العار أنها كانت كريمة تحتوي على فول الصويا، وبالتأكيد ليست لذيذة مثل الأشياء الحقيقية".