علماء يتوصلون إلى طريقة تجعلك متفوقاً في الرياضيات!

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تشكل مادة الرياضيات مصدر قلق لكثير من الطلبة في المدارس والجامعات ويعتبرونها الأكثر تعقيداً وصعوبة، إلا أن فريقاً من العلماء وضعوا أيديهم على سر بالغ الأهمية في أدمغة البشر، واستطاعوا أن يجدوا الطريقة التي بواسطتها يتم تحفيز الدماغ على فهم الرياضيات والتفوق بها وحل المسائل الحسابية بجدارة عالية.وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت" فقد أجرى باحثون مختصون دراسة تمكنوا خلالها من تحفيز الدماغ في مجال الرياضيات.ووجد الباحثون أن "تحفيز الدماغ يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الرياضيات على التحسن في الحساب".وخلال الدراسة أعطى الباحثون 102 شخص مجموعة من المسائل الحسابية الصعبة، والتي تضمنت كل منها ضرب رقم مكون من رقمين في رقم مكون من رقم واحد، مثل 16 × 3 = 48، ثم تم صعق نصف الأشخاص في الدراسة بتيار كهربائي خفيف لتحفيز خلايا الدماغ.ويقول الباحثون إن الأشخاص الذين تم تحفيز دماغهم، والذين تم اختبارهم أيضاً في ظل ظروف تعليمية أكثر صعوبة، أجابوا على الأسئلة في حوالي نصف الوقت، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تحفيز أدمغتهم.وبحسب نتائج الدراسة فإن الذين تم تحفيز أدمغتهم عبر الصعق بالكهرباء قدموا الإجابات بشكل أسرع بنسبة 52%. لكن هذه التقنية لم تنجح إلا مع الأشخاص الذين لديهم نشاط منخفض لخلايا الدماغ في منطقة من دماغهم تسمى القشرة الجبهية الظهرية الوحشية عندما حاولوا حل مسائل الرياضيات.وتشير الأبحاث السابقة إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مع مادة الرياضيات.وهذا يعني أن توصيل تيار كهربائي إلى الدماغ يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يؤدون أداءً سيئاً في الرياضيات على التحسن، لكنه قد لا يوفر دفعة لأولئك الذين يتمتعون بالفعل بقدرات رياضية.وقال روي كوهين كادوش، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ علم الأعصاب الإدراكي في جامعة ساري البريطانية: "ما وجدناه هو كيف يعمل هذا التحفيز العصبي الواعد وتحت أي ظروف يكون بروتوكول التحفيز أكثر فعالية". وأضاف: "هذا الاكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لنهج أكثر ملاءمة في رحلة تعلم الشخص".وثبت سابقاً أن التحفيز الكهربائي يمكن أن يعزز الذاكرة والتعلم، لكن الدراسة الجديدة تهدف إلى فهم كيفية عمل ذلك، ولمن، وفي أي ظروف تعليمية.وتشير النتائج إلى أن تحفيز الدماغ يساعد الأشخاص على الإجابة على أسئلة الرياضيات بشكل أسرع من خلال تعزيز خلايا الدماغ، ربما عن طريق استدعاء المواد الكيميائية في الدماغ التي تجعل خلايا الدماغ نشطة، أو تقليل تلك التي تبقيها غير نشطة.وأعطت الدراسة تحفيزاً لدماغ نصف المتطوعين، بينما حصل النصف الآخر على تيار كهربائي ضعيف "زائف"، مما أعطى نفس الإحساس بالوخز ولكنه لم يؤثر على خلايا الدماغ. لكن كلا المجموعتين انقسمتا أيضاً إلى النصف عندما تعلق الأمر بالاجابة على أسئلة الرياضيات.