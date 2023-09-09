30
o
بيروت
32
o
طرابلس
33
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
في قضية غريبة.. عصابة مختصة بسرقة الأبواب الحديدية للمقابر وبيعها
Lebanon 24
09-09-2023
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت النيابة العامة بمحافظة القليوبية شمالي مصر في قضية غريبة من نوعها، إذ تخصصت عصابة في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر وبيعها.
ووفق سجلات مديرية أمن القليوبية، فقد تلقت الشرطة بلاغا من أهالي قرية شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر الخيرية، بضبطهم شخصين خلال سرقتهما عدة أبواب حديدية خاصة بمقابر القرية.
Advertisement
وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "بحضور رجال الشرطة وتسلمهم الشخصين المضبوطين اعترفا بتكوين عصابة مع شخص ثالث هارب، تخصصت منذ فترة في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر لبيعها، نظرا لارتفاع أسعار الحديد".
ووفق المصدر، فإن "الأهالي حينما فوجئوا باختفاء أبواب المقابر الخاصة بالقرية أعدوا كمينا في الليل لمعرفة من يسرق الأبواب، وبالفعل تمكنوا من ضبط اثنين خلال تحميلهما الأبواب على تروسيكل، بينما هرب ثالث قبل تمكن السكان من ضبطه".
وأشار المصدر الأمني إلى أنه "تم ضبط 5 أبواب مع المتهمين، بالإضافة لمعدات مستخدمة في خلع الأبواب من أماكنها".
وأرشد المتهمان عن بيانات الثالث الهارب، إذ تكثف الشرطة جهودها لضبطه، كما قررت السلطات تعيين دوريات شرطية على المقابر المذكورة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهميْن الذين تم ضبطهما، وأمرت الشرطة بسرعة ضبط المتهم الهارب، وكذلك تكثيف التحريات عن التجار الذين يشترون تلك المسروقات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
05:04 | 2023-09-08
08/09/2023 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
03:15 | 2023-09-08
08/09/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ مهم من "الأمن العام".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ مهم من "الأمن العام".. إليكم ما جاء فيه
04:06 | 2023-09-08
08/09/2023 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!
Lebanon 24
هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!
15:24 | 2023-09-08
08/09/2023 03:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
06:00 | 2023-09-08
08/09/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:17 | 2023-09-09
العالم الهولندي المثير للجدل.. هل تنبّأ بزلزال المغرب قبل حدوثه بأيام؟
01:01 | 2023-09-09
ليلة مرعبة.. شاهد لحظة انهيار مبنى وسط صراخ الأهالي بداخله بعد زلزال المغرب
23:12 | 2023-09-08
بين العبقرية والحماقة... هكذا خسر أشهر علماء التاريخ ثروة ضخمة في البورصة
16:00 | 2023-09-08
ظنّها قطعاً من الشوكولا.. نرويجي يعثر على "القلادة الفاخرة"
14:00 | 2023-09-08
لاعب كرة قدم عربيّ يتزوّج للمرّة الثانيّة من حبيبته... و"الثالث" في الطريق!
13:19 | 2023-09-08
أثناء قفزه من ارتفاع شاهق.. تعطلت مظلته شاهدوا بالفيديو ما حصل لاحقا
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
09/09/2023 09:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
09/09/2023 09:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
09/09/2023 09:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24