30
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ستّيني يتوسل الشرطة لإدخاله السجن.. والسبب غريب جداً!
Lebanon 24
09-09-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحاول رجل إسباني يبلغ من العمر 60 عاماً، يدعي أنه يشعر بالوحدة الشديدة ويعاني من مشاكل صحية خطيرة، الدخول إلى سجن حكومي، لأنه لا يريد ارتكاب أي جرائم.
وظل غوستو ماركيز، من غرناطة بإسبانيا، يقف خارج سجن ألاورين دي لا توري في ملقة منذ أيام، على أمل أن يُسمح له بالدخول، وقد تم تصويره وهو يحمل لافتة كتب عليها "أريد أن أدخل إلى السجن"، وقال للصحافيين إنه التقى بالفعل بآمر السجن الذي رفض حتى الآن حبسه.
Advertisement
وأوضح ماركيز، الذي يقال إنه يعاني من السرطان، والاكتئاب، والقلق، ومشاكل في القلب، أنه يريد بشدة "التوقف عن الشعور بالوحدة لمدة 24 ساعة يومياً"، وأن السجن هو أفضل خيار له للقيام بذلك.
وقال ماركيز لوكالة الأنباء الإسبانية: "لا أستطيع العثور على مساعدة في أي مكان، والذهاب إلى السجن هو أفضل فكرة خطرت ببالي، لكنني لا أريد ارتكاب أي جريمة".
وكان ماركيز أمضى بضع سنوات في السجن بتهمة حيازة المخدرات، لكنه يدعي أنه لم يعد يتعامل بالممنوعات منذ ثلاثة عقود.. ومع ذلك، كان السجن هو الخيار المألوف الوحيد للتغلب على وحدته، لذلك يواصل التوسل للسماح له بالدخول، بحسب موقع أوديتي سنترال.
وتمت إحالة غوستو ماركيز إلى خدمات الصحة العقلية عدة مرات في الماضي، لكنها لم تساعده، لذلك قرر أخيراً اتخاذ إجراءات يائسة.. وعلى الرغم من منعه من الدخول من قبل آمر سجن ألاورين دي لا توري، يخطط الرجل البالغ من العمر 60 عاماً، للاحتجاج خارج البوابات حتى يُسمح له بالدخول.. وأعرب عن أمله في أن يتم حل وضعه في نهاية المطاف، وقال: "عليهم أن يجدوا حلاً.. لا يمكنهم أن يتركوني هنا بهذه الطريقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
05:04 | 2023-09-08
08/09/2023 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!
Lebanon 24
هزة أرضيّة في لبنان.. سكان هذه المنطقة شعروا بها!
15:24 | 2023-09-08
08/09/2023 03:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصريّة بإطلالة جريئة في لبنان... نشرت صوراً لها من داخل حوض السباحة!
Lebanon 24
فنانة مصريّة بإطلالة جريئة في لبنان... نشرت صوراً لها من داخل حوض السباحة!
08:16 | 2023-09-08
08/09/2023 08:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
06:00 | 2023-09-08
08/09/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" تظهرُ في لبنان.. إليكم ما يجري
Lebanon 24
"دولارات جديدة" تظهرُ في لبنان.. إليكم ما يجري
14:31 | 2023-09-08
08/09/2023 02:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:30 | 2023-09-09
بعد شجار لأكثر من ساعة... أطلق عليها النار وانتحر أمام أعين الجميع!
03:56 | 2023-09-09
فيديو يرصد اللحظات الأليمة.. هذا ما حدث في أشهر مآذن المغرب!
03:33 | 2023-09-09
ظهر بفيديو من تحت الأرض.. هذا ما قاله الباحث الأميركي العالق على عمق 3 آلاف قدم بكهف تركي
01:17 | 2023-09-09
العالم الهولندي المثير للجدل.. هل تنبّأ بزلزال المغرب قبل حدوثه بأيام؟
01:01 | 2023-09-09
ليلة مرعبة.. شاهد لحظة انهيار مبنى وسط صراخ الأهالي بداخله بعد زلزال المغرب
00:15 | 2023-09-09
في قضية غريبة.. عصابة مختصة بسرقة الأبواب الحديدية للمقابر وبيعها
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
09/09/2023 11:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
09/09/2023 11:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
09/09/2023 11:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24