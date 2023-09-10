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منوعات
لهذا السبب.. زوجان يُطالبان شركة طيران بإعادة مبلغ تذاكرهما!
Lebanon 24
10-09-2023
|
02:27
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في حادثة غريبة، يطالب زوجان من نيوزيلندا باسترداد أموالهما بعدما أمضيا رحلة طيران مدتها 13 ساعة بجوار كلب "يسيل لعابه ويطلق الريح".
وقال جيل ووارن بريس إن رحلتهما على الخطوط الجوية السنغافورية من باريس، والتي دفعا ثمنها مقابل مقاعد "ممتازة" في الدرجة الاقتصادية، قد دُمرت بسبب كلب الخدمة الّذي كان بجانبهما.
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وقال الزوجان إنهما سمعا المالك خلال الرحلة يخبر راكبًا آخر أن الجرو أصبح أقلّ قلقاً، ومع ذلك، أصرا على أن الكلب بدا منزعجًا.
وعندما أثار الزوجان مخاوفهما مع مضيفة الطيران، عرضت عليهما الأخيرة نقل مقاعدهما إلى المقاعد الوحيدة المتاحة، أي في الصف الخلفي من الدرجة الاقتصادية، ولكن قررا أن الأمر لا يستحق التخلي عن المقاعد الفاخرة.
وفي منتصف الرحلة، لم يستطع الثنائي تحمل رائحة الكلب النتنة، حيث بدأ بإطلاق الريح بالقرب من مساحتهما الشخصية.
والآن، يطالب الزوجان الخطوط الجوية السنغافورية بإعادة كامل المبلغ الّذي أنفقاه على الرحلة، بحجة أن شركة الطيران فشلت في إخطارهما مسبقًا بأن الحيوان سيكون على متن الطائرة.(lbci)
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