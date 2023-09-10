مسابقة غريبة.. يتنافسون على لقب "المواطن الأكثر كسلاً"! (صور)

يتنافس 7 أشخاص على لقب "المواطن الأكثر كسلاً" في مسابقة سنوية غريبة تجري في منتجع قرية بريزنا في شمال الجبل الأسود (مونتي نيغرو).



والمتسابقون، الذين يتنافسون للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 1000 يورو (أو 1070 دولاراً)، لا يزالون مستلقين على السرير لمدة 20 يومًا متتاليًا والعد مستمر، وهم مصممون على الاستمرار على الرغم من تحطيم الرقم القياسي العام الماضي البالغ 117 ساعة.

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وتُعدّ وضعية الجلوس انتهاكًا للقواعد، كما هو الحال مع الوقوف، وسيؤدي إلى استبعاد المتسابق على الفور، على الرغم من أنه يحصل على استراحة لاستخدام دورة المياه لمدة 10 دقائق كل ثماني ساعات.



ويُسمح للمتسابقين أيضًا بتناول الطعام والشراب والقراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن يجب عليهم القيام بذلك أثناء الاستلقاء.(lbci)





