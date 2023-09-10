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منوعات
هكذا نجت ابنة الـ 11 سنة من حريق مروع.. النيران قتلت جميع أفراد عائلتها
Lebanon 24
10-09-2023
|
04:18
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بأعجوبة، نجت طفلة في مدينة سياتل الأميركية من حريق افتعله والدها قبل أن ينتحر في منزل العائلة، ما أدى إلى مقتل والدتها وشقيقها وشقيقتها الرضيعة.
وتمكنت لولو، 11 عاما، من الفرار من المنزل المحترق في 2 أيلول الجاري عبر نافذة وركضت إلى الجيران لإبلاغهم بما حصل.
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وعندما تبلّغ رجال الإطفاء بالحريق، توجهوا إلى المنزل لإخماد النيران وعثروا بداخله على جثث 4 أشخاص وكلب.
أما بالنسبة للولو، فقد نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.
وأظهرت سجلات المحكمة أن الوالد، واسمه راغوزا، الّذي افتعل الحريق كان قد أنهى برنامج الصحة العقلية بالمقاطعة بتفويض من المحكمة العام الماضي.
واختار راغوزا البرنامج بعد اعترافه بالتسبب بالأذى للآخرين عبر افتعال حريق عام 2019 في شقة زوجته السابقة ستيوارت، والدة لولو، في سياتل.(lbci)
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