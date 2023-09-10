Advertisement

منوعات

هكذا نجت ابنة الـ 11 سنة من حريق مروع.. النيران قتلت جميع أفراد عائلتها

Lebanon 24
10-09-2023 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1105961-638299416955699037.png
Doc-P-1105961-638299416955699037.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بأعجوبة، نجت طفلة في مدينة سياتل الأميركية من حريق افتعله والدها قبل أن ينتحر في منزل العائلة، ما أدى إلى مقتل والدتها وشقيقها وشقيقتها الرضيعة.
 
وتمكنت لولو، 11 عاما، من الفرار من المنزل المحترق في 2 أيلول الجاري عبر نافذة وركضت إلى الجيران لإبلاغهم بما حصل.
Advertisement
 
وعندما تبلّغ رجال الإطفاء بالحريق، توجهوا إلى المنزل لإخماد النيران وعثروا بداخله على جثث 4 أشخاص وكلب.
 
 
 
 
 
أما بالنسبة للولو، فقد نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.
 
وأظهرت سجلات المحكمة أن الوالد، واسمه راغوزا، الّذي افتعل الحريق كان قد أنهى برنامج الصحة العقلية بالمقاطعة بتفويض من المحكمة العام الماضي.
 
واختار راغوزا البرنامج بعد اعترافه بالتسبب بالأذى للآخرين عبر افتعال حريق عام 2019 في شقة زوجته السابقة ستيوارت، والدة لولو، في سياتل.(lbci)



Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2023-09-10
03:53 | 2023-09-10
03:06 | 2023-09-10
02:27 | 2023-09-10
01:16 | 2023-09-10
00:00 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24