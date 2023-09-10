رجل عالق في ثالث أعمق كهف في تركيا.. إلى أين وصلت عميلة الإنقاذ؟

حقق رجال الإنقاذ تقدماً في عملية الإنقاذ الصعبة لمستكشف الكهوف الأميركي، مارك ديكي، العالق داخل قاع كهف في تركيا، حسبما ذكرت مراسلة قناة "الحرة".



واستطاع رجال الإنقاذ نقل ديكي، المصاب بمرض خطير، لمسافة 300 متر، وهو الآن على عمق 700 متر، حيث استغرقت عملية الإنقاذ 10 ساعات من العمل المشترك لرجال الإنقاذ من قبل عدة دول غربية.

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وأصيب ديكي (40 عاما) بنزيف داخلي، الأسبوع الماضي، أثناء استكشافه مع فريق دولي كهف "موركا" جنوبي تركيا، على عمق 1120 مترا، ونُقل إلى مخيّم لفريق البعثة الاستكشافية على عمق 1040 مترا تحت الأرض.







ويعد "موركا" ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقا للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 مترا.