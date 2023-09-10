Advertisement

منوعات

رجل عالق في ثالث أعمق كهف في تركيا.. إلى أين وصلت عميلة الإنقاذ؟

Lebanon 24
10-09-2023 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1106013-638299535543428396.JPG
Doc-P-1106013-638299535543428396.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق رجال الإنقاذ تقدماً في عملية الإنقاذ الصعبة لمستكشف الكهوف الأميركي، مارك ديكي، العالق داخل قاع كهف في تركيا، حسبما ذكرت مراسلة قناة "الحرة".

واستطاع رجال الإنقاذ نقل ديكي، المصاب بمرض خطير، لمسافة 300 متر، وهو الآن على عمق 700 متر، حيث استغرقت عملية الإنقاذ 10 ساعات من العمل المشترك لرجال الإنقاذ من قبل عدة دول غربية.
Advertisement

وأصيب ديكي (40 عاما) بنزيف داخلي، الأسبوع الماضي، أثناء استكشافه مع فريق دولي كهف "موركا" جنوبي تركيا، على عمق 1120 مترا، ونُقل إلى مخيّم لفريق البعثة الاستكشافية على عمق 1040 مترا تحت الأرض.



ويعد "موركا" ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقا للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 مترا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:36 | 2023-09-10
07:00 | 2023-09-10
04:18 | 2023-09-10
03:53 | 2023-09-10
03:06 | 2023-09-10
02:27 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24