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حادثة غريبة.. أب يتزوّج عروس ابنه "لإنقاذ الموقف"!

Lebanon 24
10-09-2023 | 10:36
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تزوج أب أندونيسي عروس ابنه الذي هرب يوم زفافه، بسبب ما وصف بـ "تكاليف الحفل باهظة الثمن".
وتنحدر العروس الشابة، التي عرفتها وسائل الإعلام الإندونيسية فقط باسم SA، من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، جمعتها علاقة طويلة الأمد مع العريس قبل يوم الزفاف.
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ومع وصول خبر هروب العريس، لم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الحفل والمهر المدفوع أساسا، فكان الحل البديل أن يقوم والد العريس الهارب بالزواج بدلا منه.

 
وقال شقيق العروس، إن عائلة الشاب أبلغتنا أنه مفقود ولا يمكن العثور عليه.
وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية (1700 دولار) على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي.

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