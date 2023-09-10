بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)

العروس ماريا فارس مع وشم اسم شقيقتها الشهيدة #سحر_فارس وكلام من القلب:"من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك.. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو

يا احلا اشبينيْن سماوييْن، pic.twitter.com/tVWYCSWXnu