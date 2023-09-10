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بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:35
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"عالمرّة قبل الحلوة"، بهذه العبارة المؤثرة ومن حطام إنفجار بيروت، تحتفل ماريا فارس، شقيقة ضحية انفجار مرفأ بيروت سحر فارس، بزواجها من وليام نون، شقيق الضحية جو نون، اليوم الاحد في حفل جمع عائلتهما وأصدقائهما.


وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للعروسين متمنين لهما الحب والسعادة.
 
 
 
 
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