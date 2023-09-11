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عبر "قوة التخيّل"... الإفلاس يتربص بمن يرغب بتحقيق الأرباح!

Lebanon 24
11-09-2023 | 00:31
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وجد باحثون أن فكرة شائعة تتمثل في استخدام قوة العقل لتغيير وخلق الواقع الذي تعيشه، يمكن أن تجعل الأفراد أكثر عرضة للإفلاس.

كما تجعلهم أكثر عرضة للانجذاب إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والاعتقاد بأنهم قادرون على تحقيق مستوى غير متوقع من النجاح بسرعة أكبر.
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وقال معد الدراسة، لوكاس ديكسون، من جامعة كوينزلاند بأستراليا: "قمنا بتعريف الظاهرة هذه على أنها الاعتقاد بأنك إذا قمت بإرسال رغباتك إلى الكون من خلال الأفكار الإيجابية، أو التصور، أو التصرف كما لو أن الأهداف قد تحققت بالفعل، فإن الكون سيقدم لك ما تريد". 

وقاس الباحثون المعتقدات الظاهرية لـ 375 شخصا، طُلب منهم أن يقيّموا على مقياس من سبع نقاط مدى موافقتهم على عبارات مثل "أنا أجذب النجاح إلى حياتي بمساعدة الكون"، أو "ذاتي العليا تساعدني على جذب النجاح"، أو "الكون أو القوة العليا ترسل لي أشخاصا وأحداثا للمساعدة في نجاحي".


وقال ديكسون: "مقابل كل نقطة واحدة سجلها الناس أعلى على المقياس، كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% للإفلاس".

ويعتقد الأشخاص الذين يتبعون هذه الأفكار، أنهم أكثر عرضة للنجاح في المستقبل، في أطر زمنية أقصر، ما يعني أنهم قد يبالغون في تقدير احتمالات النجاح.

وأضاف ديكسون أنه "من المرجح أن يشعر الأفراد بأنهم يسيطرون على جوانب لا يمكن السيطرة عليها إلى حد ما في حياتهم - سواء أصبحوا أثرياء بسرعة أو أصبحوا مشهورين. وفي الأعمال التجارية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكلفة الفرصة البديلة، حيث يتم قضاء الوقت في التركيز على أهداف طويلة المدى لا يمكن السيطرة عليها بدلا من الأهداف القصيرة المدى التي يمكن التحكم فيها في أعمالهم".

وعلى سبيل المثال، تصوّر النجاح، بدلا من الإجراءات الفعالة.

وكشف ديكسون أنه فوجئ ببعض النتائج التي نشرت في مجلة Personality and Social Psychology Bulletin. وقال: "أعتقد أننا توقعنا أن نرى تفاؤلا مبالغا فيه، نظرا لأن هذا يبدو جزءا من نظام الاعتقاد". لكن بعض النتائج الأقل وضوحا، مثل الإفلاس والإيمان بالثراء السريع، كانت مفاجئة. (RT)
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