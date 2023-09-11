"آلامكم آلامنا"... رسّام سوري يتضامن مع منكوبي زلزال المغرب بطريقته (فيديو)

تضامن رسّام الغرافيتي السوري عزيز أسمر، مع منكوبي زلزال المغرب عبر الرسم على جدران مبنى مهدّم في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

وبات الرسالم الإدلبي يُعرف برسمه أبرز الأحداث العالمية على جدران المباني المهدّمة في إدلب، إذ اختار التفاعل مع زلزال المغرب على الطريقة نفسها.

وجسّد أسمر آلام الشعب المغربي جراء الكارثة الطبيعية التي حلّت بهم، من خلال رسوم رسمها على جدار أحد المباني المنهارة جراء هجمات النظام السوري على بلدة بنّش شمالي إدلب.

كما اختار الفنان السوري جدران مبان تهدّمت جراء زلزال 6 شباط الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لرسم كتابات خاطب بها المغاربة، مثل "آلامكم آلامنا".