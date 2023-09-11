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منوعات
تركيا... مأساة "رجل الكهف" انتهت!
Lebanon 24
11-09-2023
|
03:03
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تمكن رجال الإنقاذ من انتشال مستكشف الكهوف الأميركي، مارك ديكي، إلى وسط الكهف الذي كان محاصرا فيه منذ أكثر من أسبوع، وفقا لما أفادت مراسلة "الحرة".
وكان ديكي في رحلة استكشاف دولية في كهف موركا في جبال طوروس، الذي يعتبر أحد أعمق كهوف تركيا، عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي، مما أدى إلى عدم قدرته على الخروج والبقاء محاصرا داخل الكهف.
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أحرز رجال الإنقاذ تقدما خلال عملية الإنقاذ الصعبة لمستكشف الكهوف الأميركي، مارك ديكي، العالق داخل قاع كهف في تركيا، حسبما ذكرت مراسلة قناة "الحرة".
وصرح اتحاد الكهوف التركي (توماف) في بيان سابق، بأن ديكي (40 عاما) كان في مهمة دولية لاستكشاف كهف موركا في جبال طوروس، عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد، بولنت غينتش، قال لوكالة رويترز: "عدة فرق دولية، تشمل كرواتيين وإيطاليين تساعد في العمليات.. الرجل على عمق ألف متر تقريبا، وهم يقسمون عملية الصعود إلى 7 أقسام".
وأردف غينتش في السابع من أيلول: "إنهم يتوقعون أن تستغرق (عمليات الإنقاذ) 10 أيام، لكنها قد تستغرق وقتا أقل إذا تحسن الرجل أو وقتا أطول إذا ساءت حالته"، مضيفا أن حالة ديكي "تحسنت وأصبح الآن قادرا على الوقوف بمفرده".
وقال الاتحاد إنه تم تجهيز خط هاتفي كي يصل إلى عمق 1040 مترا، وأن رجال الإنقاذ الكرواتيين يعدون نظام اتصالات إضافيا كبديل.
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