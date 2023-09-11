الحمل

ارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار

الثور

القمر الجديد في العذراء معا الكسوف يفتح أمامك أبواباً كانت مغلقة، ويشير إلى إيجابيات، لكنه يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار

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الجوزاء

تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم

السرطان

مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصاً كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها

الأسد

صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأموال والنجاح

العذراء

تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزاً لتوسيع مجال عملك واستثماراتك

الميزان

وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك

العقرب

الكسوف والقمر الجديد في العذراء، فتوقع يا عزيزي تغيرات تحصل في محيط عملك أو في حياتك الشخصية

القوس

ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً

الجدي

راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس

الدلو

تحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها واعمل على تصحيحها قبل فوات الأوان

الحوت

يصلك مبلغ من المال عن طريق ميراث يساعدك على الانطلاق في أحد مشاريعك