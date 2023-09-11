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بعدما كان محاصرا على عمق 1000 متر... إنقاذ مستكشف كهوف أميركي في تركيا (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2023 | 23:10
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قال اتحاد الكهوف التركي (توماف) إنه تم في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنقاذ مستكشف كهوف أميركي كان محاصرا على عمق يزيد على ألف متر تحت الأرض في جنوب تركيا بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد عملية إنقاذ دولية استمرت أياما.



كان مارك ديكي (40 عاما) في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي على عمق 1040 مترا.



وكتب الاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "تم إخراج ديكي من المخرج الأخير للكهف".
 
 
وأضاف "وهكذا، انتهى الجزء الخاص بالإنقاذ من الكهف من العملية بنجاح. نهنئ جميع الذين ساهموا!".


وقال منقذون إيطاليون إن ديكي نُقل إلى الخيمة الطبية في المخيم لإجراء فحوصات.
 
 
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عمل أكثر من 150 من منقذا من تركيا وكرواتيا وإيطاليا ودول أخرى لتسعة أيام لإنقاذه من ثالث أعمق كهف في البلاد.
 
وأظهرت لقطات من المراحل السابقة للعملية ديكي مستلقيا داخل الكهف بينما يعالجه فريق طبي. وأظهرت لقطات أيضا فرقا أخرى تتحرك إلى الأسفل في الكهف مستعينة بالحبال وتشق طريقها عبر ممرات ضيقة. (سكاي نيوز)
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