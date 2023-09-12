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في أرض مفتوحة... طائرة ركاب روسية تهبط اضطرارياً

Lebanon 24
12-09-2023 | 00:52
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هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام، بحسب "روسيا اليوم".
 
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وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف: "أنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة أورالسكيه أفيالينيي (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط".

وذكرت الطوارئ أنه "تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليا لفحص طبي".

وفي وقت سابق، فشلت طائرة ركاب من طراز "إيرباص A320" كانت تنفذ رحلة من سوتشي إلى أومسك، في الهبوط في مطار وجهتها وأطلقت أشارة استغاثة.

وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه "تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك لأسباب فنية".

وأوضح حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو في وقت لاحق، أن "الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي".
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