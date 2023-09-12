إضاءة برج إيفل بألوان العلم المغربي تضامنا مع ضحايا الزلزال.. اليكم حقيقة الصورة!

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لإضاءة برج إيفل في العاصمة الفرنسية بالعلم المغربي تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.



إلا أن الادعاء غير صحيح، فبرج إيفل أطفأ أنواره تضامنا مع الشعب المغربي، أما الصورة المتداولة فهي مركبة.

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ويظهر في الصورة برج إيفل مضاء بألوان العلم المغربي، وجاء في التعليقات المرافقة "باريس تتضامن مع ضحايا زلزال المغرب بإضاءة برج ايفل بالعلم المغربي".

بدأ انتشار هذه الصورة بهذه الصيغة حاصدة مئات المشاركات على فيسبوك ومنصة "أكس"، في سياق موجة تضامن دولي لمساعدة المغرب المتضرر من الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت.



وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الاثنين، تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار) للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة في المغرب.



وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، أن بلاده جاهزة للمساعدة متى "طلب" المغرب ذلك.



وأعربت بلدية باريس عن تضامنها مع الشعب المغربي وقامت بإطفاء أنوار برج إيفل مساء السبت تكريما للضحايا، بحسب ما نشر حساب البرج الرسمي على منصة "أكس".





ونقلت وسائل إعلام عدة لحظة إطفاء برج إيفل أنواره مساء السبت عند الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي.



حقيقة الصورة

أظهر التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منشورة عام 2015 على موقع Pinterest المتخصص بنشر الصور.





لكن البرج في هذه الصورة الأصلية مضاء باللون الأحمر فقط، وليس بألوان علم المغرب، ما يشير إلى أن هذه الألوان أضيفت على الصورة الأصلية للتضليل. ويمكن ملاحظة التطابق بين الصورتين في العناصر المحيطة بالبرج.





وكثيرا ما تنتشر صور لبرج إيفل مضاء بألوان أعلام دول مختلفة أصابتها أزمات أو كوارث خلال السنوات الماضية، لكن العديد من هذه الصور تكون مركبة بحسب ما توصل إليه صحفيو خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس. (الحرة)