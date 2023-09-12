Advertisement

منوعات

تصرف غريب.. مدير شركة يستخدم اختبار "الملح والفلفل" في كل مقابلة!

Lebanon 24
12-09-2023 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1106638-638301122131108735.png
Doc-P-1106638-638301122131108735.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقضي معظم الأشخاص ساعات طويلة في تحسين سيرهم الذاتية والتدرب على أسئلة المقابلة المحتملة عندما يتعلق الأمر بالتقدم لوظيفة جديدة.
 
لكن بالنسبة لأحد المديرين، ما يهم أكثر من المؤهلات والخبرات هو كيفية الإجابة على "اختبار الملح والفلفل" الفريد الخاص به.
Advertisement
 
وقال موظف شارك أسلوب مقابلة رئيسه على موقع Reddit: "الشركة التي كنت أعمل بها تجري مقابلات طوال اليوم مع أشخاص عدة".
 
وأضاف "سمعت عن مدير يتخذ قراره بالكامل على جواب واحد، ما إذا كان الشخص الذي أجرى المقابلة معه قد جرب طعامه قبل إضافة الملح والفلفل والصلصة الحارة إلى الوجبة. فإذا لم يجرب الطعام أولاً، فلن يحصل على موافقة منه للتوظيف."
 
وعلى الرغم من أنه ليس متأكدًا تمامًا من سبب وضع مديره الكثير من الثقة في هذا الاختبار، إلا أنه يعتقد أنه يجب أن يُظهر شيئًا ما عن الشخصية الحقيقية للشخص، ما إذا كان على استعداد لتجربة أمر ما قبل الحكم عليه.
 
وقال: "أنا سعيد لأنني لم أقابله لأنني دائمًا ما أضيف الفلفل إلى طعامي".(lbci)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:16 | 2023-09-12
04:19 | 2023-09-12
02:26 | 2023-09-12
01:06 | 2023-09-12
00:52 | 2023-09-12
00:30 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24