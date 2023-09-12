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وحيد قرن يقتل حارسة ويصيب آخر بحروح!

Lebanon 24
12-09-2023 | 08:00
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قالت الشرطة النمساوية إن وحيد قرن في حديقة حيوانات هيلبرون في مدينة سالزبورغ غربي النمسا هاجم حارسة بالحديقة وقتلها وأصاب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر شرطة سالزبورغ في بيان أنه أثناء القيام بعمل روتيني في حظيرة وحيد القرن، تعرضت حارسة تبلغ من العمر 33 عاما لهجوم من الحيوان "لأسباب لا تزال مجهولة".
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وأضافت أن "المرأة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث".

وأثناء محاولته إبعاد الحيوان، تعرض حارس آخر يبلغ من العمر 34 عاما، لهجوم من نفس وحيد القرن وأصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى.

وأعلنت الحديقة إغلاق أبوابها. (سكاي نيوز)
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