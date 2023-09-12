بمساعدة "إنديانا جونز"... إستعادة لوحة مسروقة لفان غوخ

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عثر خبير هولندي ملقب بـ"إنديانا جونز الفنون"، على لوحة قيّمة للفنان فنسنت فان غوخ سُرقت من متحف خلال فترة إغلاقه بسبب جائحة كورونا عام 2020، وفق ما أكدت الشرطة المحلية.وقال ريتشارد برونسفيك من وحدة مكافحة الجرائم الفنية في الشرطة الهولندية لوكالة "فرانس برس" إن "آرثر براند، بالتعاون مع الشرطة الهولندية، تمكّن من حل هذه المشكلة".وأشار إلى أن اللوحة التي عثر عليها براند "هي بالتأكيد العمل الأصلي، ليس هناك شك في ذلك".واستحوذ الخبير الهولندي على اللوحة المفقودة التي تحمل عنوان "حديقة القسيس في نيونيين في الربيع" ويعود تاريخ إنجازها لعام 1884، ووضعها في منزله في أمستردام. وكان العمل الذي تقدّر قيمته بما بين ثلاثة وستة ملايين يورو، قد سُرق من متحف سينغر لارين في 30 آذار 2020 خلال عملية سطو تصدرت عناوين الأخبار في كافة أنحاء العالم. (العربية)