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منوعات
رفضت التخلي عن مقعدها في الباص.. فجلست سيدة مسنة في حضنها!
Lebanon 24
12-09-2023
|
13:44
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أثارت راكبة حافلة مصابة بأمراض وآلام مزمنة التعاطف عبر الإنترنت بعد أن ورد أنها لم تتخلَ عن مقعدها في الحافلة لـ "كارين" المسنة - التي قررت بعد ذلك الجلوس في حضنها بدلاً من ذلك، وفق ما نقل موقع نيويرك بوست.
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وأوضحت صحيفة "ريديتور" التي لم تذكر اسم الفتاة، أن الأخيرة تعاني من "أمراض مزمنة وآلام مزمنة في الظهر والورك"، وبالتالي نادرا ما تستقل الحافلة، وبدلا من ذلك تختار أن تقود نفسها أو تجعل شخصا آخر يقودها للتخفيف من الألم، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".
ومع ذلك، قررت الشابة، على عكس العادة، أن تستقل الحافلة ذات يوم.
ولم يمض وقت طويل قبل أن تقترب منها سيدة مسنة وتحول رحلتها في وسائل النقل العام إلى رحلة من الجحيم.
وفي منشورعبر Reddit تم سرد ما حصل كالتالي: "في المحطة التالية، صعدت سيدة تدعى كارين، إلى الحافلة ووقفت بجواري ونظرة الاستياء على وجهها، وقالت لي هل تعلمين أن هناك كبار السن في الحافلة يحتاجون إلى الجلوس؟".
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