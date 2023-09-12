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ابتلع 8 إبر حقن والأطباء يتدخلون بـ"فتح بطنه"... كيف فعلها؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 23:09
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أنقذ أطباء في شمال شرق بيرو حياة طفل عمره عامان، بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلعب.

وقال الطبيب إفراين سالاسار في تصريحات نقلتها "رويترز": "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبرا".
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات، بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.


ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية، على بعد حوالي 622 كيلومترا من العاصمة ليما.

وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حياة الطفل ليست في خطر بعد الجراحة.
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