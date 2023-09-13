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توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)

Lebanon 24
13-09-2023 | 00:15
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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على يوتيوب مطلقة سلسلة توقعات جديدة.
 
إليكم أبرز هذه التوقعات
الأشهر المتبقية من الـ 2023 ستكون أشهر مُقلقة وخطيرة على بعض دول العالم وتحمل الكثير من القلق بالنسبة للبنان من جنوبه إلى شماله.
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الفترة المُقبلة ستكون من أخطر الفترات التي ستشهدها منطقة جنوب لبنان وخاصة مدينة صيدا ومحيطها فالأحداث المُقبلة على أبواب مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير وقد تكون الأسوأ والأصعب والاشتباكات ستتصاعد وتتوسع وتشمل أكثر من طرف فلسطيني أو تنظيمي، والأنظار ستتجه خلال هذا الحدث باتجاه الجيش ونائب صيدا الدكتور أسامة سعد.

موجة من الخوف والرعب تجتاح أميركا بسبب أحداث مؤسفة.

أمراض تصيب المواشي والدواجن مما سيخلق حالة من الخوف والقلق عند الناس ويؤثر بشكل لافت على أسواق وتجارة اللحوم في دول عدة.

عملية اغتيال في قلب أوروبا قد تطال شخصية بارزة .

كوارث طبيعية في المانيا وإيطاليا وفرنسا مع إعلان حالة طوارئ جراء أحداث مؤسفة وذلك خلال الأشهر المقبلة.

فيضانات وأحداث مؤسفة تجتاح تركيا ما يُثير الذعر بين السكان.

ما سيجري بين الـ 2024 والـ 2025 يجعلني أدعو الناس إلى تخزين المياه والمواد الغذائية والأدوية الضرورية لأننا سنمر في فترة قاهرة وعصيبة وذلك جراء الأحداث في بعض دول العالم.

حالات تأهب واستنفار في عدة مطارات في العالم بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي.

للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو




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