لبؤة حاولت الهجوم على سيارة سفاري بافريقيا... وعُماني يرصد اللحظة!

هل تخطط للقيام برحلة سفاري قريبًا؟ وهل أنت على استعداد للقاء الحيوانات البرّية في بيئتها المفتوحة؟ تُعد منطقة نجورونجورو المحمية في تنزانيا موطنًا لواحدة من أروع تجارب رحلات السفاري في قارة إفريقيا.

Advertisement



ولكن.. ماذا تفعل إذا أدركت أن أحد الحيوانات البرّية يستعد للهجوم على سيارة السفاري الخاصة بك؟



هذا ما حصل تمامًا مع الرحّالة العُماني، حارث الشريقي، إذ كان يوثق مجموعة من الأسود في المحمية، عندما شعر بالخطر فجأةً.



وفي الواقع، كانت السيارة المخصصة للسفاري قريبة من الأسود بشكل كبير، إلى درجة أنها كانت ملتصقة بها.



وأبدت اللبؤة تحديدًا انزعاجها من هذا الأمر. لمشاهدة الفيديو وأبدت اللبؤة تحديدًا انزعاجها من هذا الأمر. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا



وقال الشريقي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ربما انزعجت من اقترابنا منها بشكل كبير وارتفاع أصواتنا.. وهذا التصرف جعلها تشعر بوجود خطر يهدد حياتها.. وحاولت الهجوم على السيارة للدفاع عن نفسها".



إجراءات السلامة

ويقوم مرشدون بمرافقتك طوال الرحلة بهدف ضمان سلامتك.



ومن الضروري أن يكون سائق سيارة السفاري على دراية تامّة في سلوك الحيوانات، خاصة عندما تهدد حياة الأشخاص.



وفي هذه الحالة، ابتعد السائق عن الأسود فورًا بمجرد شعوره بالخطر.



وينصح الشريقي بتجربة السفاري مرة واحدة على الأقل في حياتك، إذ أوضح: "تعيش مغامرة حقيقية في أدغال إفريقيا وسهول السافانا، حيث تشاهد الحيوانات في بيئتها الطبيعية من دون أقفاص أو جدران، وفي موطنها الأصلي". (CNN)