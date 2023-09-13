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منوعات
عارضة روسية تتعرّض لسرقة ضخمة وغامضة داخل منزلها!
Lebanon 24
13-09-2023
|
01:32
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أظهرت تقارير أمنية تركية حديثة كيف تعرضت العارضة الروسية المعروفة، ألكساندرا سيرياكوفا، لحادث سرقة غامض داخل منزلها الواقع بمنطقة كاغيتهانة في اسطنول.
ووفقًا للتقارير المتوفرة، تم الدخول إلى منزل العارضة الروسية بطريقة احترافية، مما يشير إلى أن الجناة قد كانوا خبراء في مثل هذه الجرائم.
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وكانت سيرياكوفا خارج المدينة لتصوير جلسة تصوير جديدة حين حدث الحادث، وعند عودتها، اكتشفت أن مبلغًا كبيرًا من العملات الأجنبية التي تقدر بحوالي 500 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى مجوهرات تقدر قيمتها بنفس المبلغ، قد اختفت.
وتقول التقارير الأولية أن لا أثر للكسر أو التخريب داخل المنزل، مما يجعل الأمور أكثر غموضًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذُكر أن نظام الأمان والكاميرات المحيطة بالمبنى كانت تعمل بشكل جيد في ذلك الوقت.
وتجري الشرطة حاليًا تحقيقًا مكثفًا للكشف عن هوية الجناة، وقد تم جمع عينات من البصمات وغيرها من الأدلة من مكان الحادث. كما تم تشكيل فرقة خاصة من المحققين لمتابعة القضية والعمل على التوصل إلى الجناة في أسرع وقت ممكن.(تركيا الآن)
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