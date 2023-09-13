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حادثة مأساوية... نهاية أليمة لـ"محبوبة الحي" على بعد أمتار من منزلها

Lebanon 24
13-09-2023 | 02:54
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في حادثة مأساوية، قضت طفلة بريطانية تدعى أنابيل ماكي بعد الإبلاغ عن اختفائها بدقائق، حيث تم العثور عليها طافية في بركة على بعد أمتار من منزلها.
وفي تفاصيل الحادثة، تم استدعاء رجال الشرطة إلى منزل الطفلة في مقاطعة هامبشاير، حوالي الساعة 5:02 مساء الأحد، ثم انطلقت عملية بحث عاجلة للعثور عليها.
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وبعد دقائق قليلة تمكن رجال الإنقاذ من العثور عليها في بحيرة على بعد 200 متر فقط من منزلها.


بذل المسعفون كل ما في وسعهم لإنقاذ أنابيل، لكنها توفيت، ولم يعرف بعد سبب وفاتها.


قال أحد أصدقاء العائلة: "نحن مستاؤون حقا، كانت أنابيل هادئة جدا، كلما رأيناها في القرية، كانت تبتسم لنا ابتسامة صغيرة، لقد كانت فتاة صغيرة لطيفة، هادئة جدا وخجولة جدا".
وقال أحد السكان المحليين لصحيفة "الصن": "لقد التقينا بها في عيد الهالوين، لقد كانت رائعة، فتاة صغيرة جميلة".
وقال شهود عيان لصحيفة "التلغراف" إنهم وصلوا إلى منازلهم ليروا المنطقة مطوقة والطفلة "تطفو" على الماء.
وأضاف أحدهم: " التضاريس كثيفة وسيكون من الصعب على طفل صغير أن يصل إلى هذا المكان".
وقالت شرطة هامبشاير إن امرأة في الأربعينيات من عمرها ألقي القبض عليها منذ ذلك الحين للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل ولا تزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة. (سكاي نيوز)
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