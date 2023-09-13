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إنقاذ أنثى إنسان الغاب من العبودية الجنسية!

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:26
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تمكن نشطاء جمعية حماية الحيوانات في إندونيسيا، من إنقاذ أنثى إنسان الغاب من العبودية الجنسية.

وكانت هذه الأنثى واسمها "بوني" قد احتجزت منذ فترة طويلة وتتعرض للاغتصاب الجنسي، حيث كان مالكها يقيدها بسلسلة، ويقدمها للرجال، ليمارسوا معها الجنس مقابل المال.
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وقد حاول نشطاء الجمعية عدة مرات إنقاذها، ولكن مالكها كان يرفض الإفراج عنها دائما، ما اضطرهم إلى طلب مساعدة الشرطة، والجيش لإنقاذها من العبودية الجنسية. (روسيا اليوم)
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