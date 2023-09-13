Advertisement

منوعات

كائنات غير بشرية مسجاة في توابيت... شاهد الفيديو!

Lebanon 24
13-09-2023 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1107246-638302710593280943.jpeg
Doc-P-1107246-638302710593280943.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مشهد ولا في الخيال، عرضت جثث لكائنات فضائية ثلاثية الأصابع، ومشوهة الرأس، داخل مبنى الكونجرس المكسيكي، أمام ذهول المشرعين والحاضرين.

فقد حطت تلك الكائنات الغريبة وهي مسجاة داخل ما يشبه التوابيت أمام المشرعين الذين استمعوا باستغراب إلى شهادات باحثين من عدة دول، رجحوا وجود كائنات فضائية على كوكبنا!
Advertisement
 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

دعر وهلع
 
وصعقت تلك الجثث الصغيرة الموجودين في الغرفة، تاركة إياهم في حالة من الذعر والهلع والاستغراب.

أما بطل هذا المشهد الأغرب على الإطلاق، فكان الصحفي المكسيكي خوسيه خايمي موسان الذي عرض قبل يومين صندوقين يحتويان على مومياوات مفترضة عثر عليها في صحراء نازكا بالبيرو ، معتبراً أنها "كائنات غير بشرية".

وأكد أن تلك الجثامين " ملكة كل الأدلة"، مدعياً أن تحليل الحمض النووي لتلك الكائنات الغريبة يؤكد ألا شيء يشبهها على الإطلاق على الأرض.


لا معنى له
 
في المقابل، شككت جولييتا فييرو، الباحثة في معهد علم الفلك بالجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، بالأمر، وقالت "إن الكثير من التفاصيل حول هذه الاجساد ليس له أي معنى".، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".

كما أضافت أن ادعاءات الباحثين بأن جامعتها أيدت اكتشافهم المفترض كاذبة.

وأوضحت أن العلماء سيحتاجون إلى تكنولوجيا أكثر تقدمًا من الأشعة السينية التي زعموا أنهم استخدموها لتحديد ما إذا كانت تلك الأجسام المتكلسة "غير بشرية".

إلى ذلك، وجهت انتقادات للصحفي المثير للجدل، مؤكدة أنه روج لأشياء غير منطقية في السابق، إذ ادعى على سبيل المثال أنه "تحدث إلى السيدة العذراء".


كما لفتت إلى أنه قال لها يوماً إن " الكائنات الفضائية لا تتحدث معها كما تتحدث معه لأنها لا تؤمن بهم".

من جهته، أوضح عضو الكونجرس سيرجيو جوتيريز لونا من حزب مورينا الحاكم، أن الكونجرس لم يتخذ موقفا بشأن ما طرح خلال الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وشدد على أهمية الاستماع إلى "جميع الآراء"، داعياً إلى ضرورة وجود حوار شفاف حول مسألة الكائنات الفضائية.

"مجرد دمى"!
يذكر أنه عام 2017، قدم موسان ادعاءات مماثلة في البيرو، إلا أن تقريرا صدر عن مكتب المدعي العام في البلاد أكد في حينه أن الجثث كانت مجرد "دمى مصنعة حديثا، تمت تغطيتها بمزيج من الورق والغراء الاصطناعي لمحاكاة وجود الجلد".

كما أوضح أن تل الأشياء من صنع الإنسان و"ليست بقايا أسلاف كائنات فضائية".

لكن في ذلك الوقت لم تعرض تلك الجثث علناً، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت هي نفسها التي شاهدها الكونغرس المكسيكي يوم الثلاثاء الماضي.

وتشتهر صحراء نازكا بالبيرو بأشكال عملاقة غامضة محفورة في الأرض، وقد استحوذت على خيال الكثيرين.

إلا أن الفيديو الذي عرض مؤخراً، أثار موجة استغراب عارمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما من مؤيدي نظرية وجود كائنات فضائية.

ولعل ما زاد الطين بلة، أنه أتى بعد شهرين تقريبا من إعلان الرائد الأميركي المتقاعد ديفيد غروش أن الولايات المتحدة تخفي برنامجًا طويل الأمد لاستعادة أجسام طائرة.

كما زعم ضابط المخابرات السابق في القوات الجوية الأميركية أن بلاده كانت على علم بنشاط غير بشري منذ الثلاثينيات، رغم أن البنتاغون نفى تلك المزاعم. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:35 | 2023-09-14
23:48 | 2023-09-13
23:20 | 2023-09-13
23:11 | 2023-09-13
16:00 | 2023-09-13
14:00 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24