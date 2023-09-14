أكبر من دول مجتمعة... تعرفوا على أضخم حدائق وطنية في العالم

تطورت المنتزهات الوطنية حتى أصبحت كبيرة، وتشكل واحدة من المعالم الهائلة على سطح كوكب الأرض.

ومنتزه ساغارماثا الوطني في نيبال يحافظ على السفوح الجنوبية لجبل إيفرست، أعلى قمة في العالم يبلغ ارتفاعها 8849 مترًا (29032 قدمًا).

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أما منتزه كانيما الوطني في فنزويلا فهو موطن لشلالات أنجل، أطول شلالات العالم التي تسقط مياهها من على ارتفاع 979 مترًا (3212 قدمًا).

كما يمتد منتزه أنغكور الأثري في كمبوديا على مساحة 400 كيلومتر مربع (154 ميلاً مربعاً)، ويضم أكبر نصب ديني في العالم وأكبر مدينة قديمة مدمرة.

لكن، يتصل أهم شيء بالمنتزهات الوطنية بحجمها الهائل.

وأصبح منتزه يلوستون الضخم الذي يفوق حجمه ولاية ديلاوير الأمريكية ويتساوى مع حجم ويلز تقريبًا، أول حديقة وطنية بالعالم في عام 1872.

لكن ازدهار المناطق المحمية الجديدة في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين همّش المنتزهات الوطنية الأقدم لجهة الحجم. وفاقت بعض المنتزهات مساحتها 50 مرة حجم منتزه يلوستون.

إليكم لمحة حول أكبر الحدائق الوطنية من حول العالم:

أميركا الشمالية



تمتد حديقة شمال شرق جرينلاند الوطنية عبر ما يقرب من نصف أكبر جزيرة في العالم، وهي حاليًا أكبر حديقة وطنية في العالم وأكبر منطقة محمية برية.

ويصعب على المرء تصوّر حجمها الهائل، الذي يمتد على مسافة 972 ألف كيلومتر مربع (375 ألف ميلًا مربعًا)، ما يجعلها أكبر من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء 29 دولة.

أميركا الجنوبية

تتمركز أكبر المنتزهات في أميركا الجنوبية بالمناطق غير المأهولة كثيرًا في القارة، الأمازون وباتاغونيا.

والأكبر بينها منتزه تشيريبيكيت الوطني في جنوب شرق كولومبيا (43 ألف كيلومتر مربع/ 17 ألف ميل مربع). وتحمي الحديقة مساحة كبيرة من غابات الأمازون المطيرة، وجبال تيبوي ذات القمم المسطحة، والأنهار البرية، وتبدو أشبه بـ"الحديقة الجوراسية" بدلاً من كونها منظرًا طبيعيًا حديثًا.

ورغم أن الحديقة ليس فيها ديناصورات، إلا أنها مأهولة بحيوانات مفترسة أخرى.

أستراليا

أكبر محمية طبيعية في أستراليا جديدة تمامًا، وتبلغ مساحتها 36 ألف كيلومتر مربع/ 13900 ميل.

وأعلن عن منتزه صحراء مونغا-ثيري سيمبسون الوطني، في عام 2021، لحماية المناظر الطبيعية الصحراوية الجميلة للغاية في أقصى شمال جنوب أستراليا.

حاليًا، تغيب مرافق الزوار عن الحديقة، وهي غير مجهزة بطرق معبدة. لذا على أي شخص يغامر بالدخول إلى صحراء سيمبسون بمفرده أن يكون على دراية جيدة بكيفية البقاء حيًا في البرية.

آسيا

رغم كونها أكبر قارة، فقد تخلّفت آسيا عن السباق مقارنة بأكبر المنتزهات الوطنية في العالم.

وتأسست حديقة سانجيانغيوان الوطنية في الصين، في عام 2021، وهي الآن الأكبر (123.100 كيلومتر مربع/ 47.529 ميلًا مربعًا)، وتُعتبر جزءًا ضخمًا من هضبة التبت التي تغذي منابع أنهار اليانغتسي، والأصفر، ولانتسانغ.

وتأوي المرتفعات الوعرة والنائية مجموعة من الأنواع الحيوانية النادرة أو المهددة بالانقراض، أو المعرضة للخطر، بدءًا من نمور الثلج، وذئاب الهيمالايا، إلى الياك البري، وغزلان المسك في جبال الألب. وتضم الحديقة أيضًا مواقع ثقافية.

أوروبا

نظرًا لصغر حجمها مقارنة بالعديد من القارات الأخرى، فإن العديد من أكبر المنتزهات في أوروبا تبدو ضئيلة مقارنة بغيرها. لكن هذا لا يعني أنها صغيرة بالفعل.

وأكبرها على الإطلاق هو منتزه فاتنايوكول الوطني في أيسلندا (14141 كيلومترًا مربعًا/ 5460 ميلًا مربعًا). وتجسد المحمية روح "النار والجليد" في الجزيرة، فهي أرض العجائب التي تضم البراكين، والينابيع الساخنة، والمضائق، والأنهار الجليدية التي يسهل استكشافها بمفردك (التخييم والمشي لمسافات طويلة ومراقبة الطيور)، أو عبر الرحلات التي يرافق المرشدون فيها السياح.



إفريقيا

تتمركز بعض أعلى وأكبر الكثبان الرملية في العالم داخل منتزه ناميب نوكلوفت الوطني في غرب ناميبيا، التي تُعد الأكبر في إفريقيا بمساحة 49,768 كيلومترًا مربعًا (19,216 ميلًا مربعًا).

رغم أنها ليست حديقة وطنية، إلا أن أكبر منطقة محمية في إفريقيا وتقع في محمية كافانغو-زامبيزي العابرة للحدود (520 ألف كيلومتر مربع / 200 ألف ميل مربع) التي أعلنت في عام 2012 لحماية الأجزاء المجاورة من زامبيا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وأنغولا، وناميبيا.

القارة القطبية الجنوبية

لا يوجد في الجزء السفلي من الكوكب أي منتزهات وطنية حتى الآن، لكن المحمية الطبيعية الرسمية الوحيدة في القطب الجنوبي هي منطقة بحر روس البحرية المحمية.

وأنشئت المحمية في عام 2016، وتمتد على مساحة 1.55 مليون كيلومتر مربع (600 ألف ميل مربع) وهي موطن لملايين الحيوانات القطبية ضمنًا طيور البطريق، والحيتان، والفقمات، والطيور البحرية. (CNN)