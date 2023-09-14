نجت من الموت المحتّم... لافتة مطعم تسقط على سيارة سيدة وتحطمها! (صور)

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كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأميركية تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأميركية للأكل المكسيكي "تاكو بيل" على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.وأصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي.