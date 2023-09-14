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منوعات
نجت من الموت المحتّم... لافتة مطعم تسقط على سيارة سيدة وتحطمها! (صور)
Lebanon 24
14-09-2023
|
03:19
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كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأميركية تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأميركية للأكل المكسيكي "تاكو بيل" على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.
وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.
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وأصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى المحلي.
وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.
وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.
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