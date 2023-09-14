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منوعات

فضيحة على الهواء.. لامس جسد مذيعة أثناء بث مباشر! (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2023 | 03:46
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بسبب فضيحة على الهواء مباشرة، ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي.

فقد لامس المتهم جسد المراسلة التلفزيونية عيسى بالادو أثناء بثها المباشر على الهواء، حينما كانت تقوم بتغطية حادثة سرقة في مدريد لقناة كواترو يوم الثلاثاء الماضي.

تحرش على الهواء
فاقترب المتهم من خلفها ووضع يده على جسدها قبل أن يسألها عن القناة التلفزيونية التي تعمل بها.

وبينما حاولت بالادو التي كانت لا تزال على الهواء مباشرة، دفع الرجل جانبا ومواصلة تقريرها، قاطعها مذيع البرنامج الإخباري، ناتشو أباد، الذي كان يتحدث معها من الاستوديو التلفزيوني ليسألها عن الذي يظهر معها في إطار الكاميرا.

فأصرت الصحافية التي بدت غاضبة بعدما حاولت إبعاده مرارا، أصرت على وضع المتهم أمام الكاميرا.
 
 
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فيما نفى الرجل على الفور لمس جسدها، بل قال إنه كان يمشي بعيدا إلا أن شعرها علق بيده.

وقالت الشرطة في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على مراسلة على الهواء مباشرة.

كما أصدرت شركة Mediaset Espana، مالكة القناة الإخبارية، بيانا أعربت فيه عن دعمها الكامل لبالادو.

جدل في البلاد
ويأتي الحادث في الوقت الذي تشهد فيه إسبانيا جدلاً حول التمييز الجنسي الذي أثارته فضيحة قبلة على الشفاه من قبل الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على الفائزة بكأس العالم جيني هيرموسو.(العربية)

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