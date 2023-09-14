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منوعات
قبل عيد ميلادها الثالث.. وفاة طفلة بسبب ورم نادر جدًا (صورة)
Lebanon 24
14-09-2023
|
11:35
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كانت الطفلة أورلا توكويل على بُعد بضعة أشهر فقط من عيد ميلادها الثالث عندما توفيت بسبب ورم نادر جدًا، وكانت حالتها هي الحالة الوحيدة الموثقة في أوروبا.
وخضعت الطفلة لأشهر من العلاجات القاسية في لندن، حتى أصبحت حالتها الصحية ميؤوساً منها، وفق موقع "ذا صن".
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وفي أيلول الماضي، بعد أن ظلت أورلا تتقيأ لأسابيع، تم تشخيص إصابتها بالورم الأرومي النخاعي، وهو ثاني أكثر ورم دماغي يصيب الأطفال، وفقاً لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
لكن نتائج الخزعة كشفت عن وجود طفرة نادرة جداً، ولم يتمكن المتخصصون من العثور على حالة مشابهة لها في القارة.
وعانت الطفلة من عدوى بكتيرية حادة أثناء العلاج مما أدى إلى تعفن الدم، ووفاتها.
وقرر والداها القيام بحملة من أجل تمويل الأبحاث حول أورام الدماغ ، لكي لا تعاني أي عائلة أخرى من نفس الألم.
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