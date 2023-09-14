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بأكثر من مليون دولار... بيع أشهر سترة للأميرة ديانا

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:11
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بيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار "سوثبي" في نيويورك.

وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في حزيران 1981، بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.
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وافتتحت المزايدة على السترة في 31 اب الماضي، وظل العرض الأعلى أقل من 200 ألف دولار حتى الدقائق الأخيرة للمزاد.



ولم تكشف عن هوية الفائز بشراء السترة.


وحققت قطعة الملابس البسيطة سعرا أعلى من العديد من المتعلقات الأخرى الخاصة بـ"أميرة الشعب"، التي بيعت في مزادات خلال السنوات الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، بيعت سيارة الأميرة ديانا من طراز "فورد إسكورت" مقابل 806 ألف دولار عام 2022.

وقالت دار المزادات: "تم التأكد من أن السترة هي الأصلية التي ارتدتها الأميرة ديانا منذ أكثر من 40 عاما".

ويعتقد كثيرون أن السترة تحمل ترميزا له معنى خفي، حيث يشير الخروف الأسود الوحيد بين الخراف البيضاء إلى وضع الأميرة في العائلة المالكة. (سكي نيوز)
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