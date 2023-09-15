29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية (صور)
Lebanon 24
15-09-2023
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
على بُعد 150 كيلومترًا غرب عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تقبع بلدة القصب المعروفة بكونها "بلدة الملح والشّعراء"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقام المصور السعودي، فهد الحسين، بزيارة البلدة في عام 2021 بسبب حبه لاستكشاف المكان، وفقًا لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
Advertisement
وأكّد الحسين: "منذ صغري وأنا أسمع عن ممالح القصب، وأشتري الملح (المُستَخرج) من القصب.. وأحببت تصويرها وإبرازها في صور جميلة للمتابعين والناس أجمع".
ووفقًا لما ذكرته "واس"، اكتسبت ممالح القصب في محافظة شقراء شهرةً واسعة على مستوى المملكة منذ 3 قرون، إذ أنّها ارتبطت بأجود أنواع الملح النقي الطبيعي متعدد الاستخدام، كما أنّها تُغطّي ثلث استهلاك المملكة من الملح الخشن.
ومن خلال مجموعة من الصور الجويّة الساحرة، تمكّن الحسين من رصد الألوان الساحرة التي تنطوي عليها عمليّة استخراج الملح، وذلك عبر إبراز تلال الملح البيضاء اللون، والتي تتباين مع الرمال البنية اللون، ودرجات من اللونين الأخضر والتركوازي أيضًا.
ومنطقة القصب من مناطق الجذب السياحي للمواطنين والسياح الأجانب الذين يزورون المملكة، بحسب ما ذكرته "واس"، ويُعد استخراج الملح المهنة الأولى لأهالي المنطقة.
وبدأت رحلة السعودي في التصوير الفوتوغرافي من عام 2005 عند توثيق رحلات سفره برفقة عائلته، ومن ثم عمل المصور على تطوير مهاراته في التصوير باستخدام طائرات الـ"درون".
ويهتم الحسين بمشاركة مشاهد موثَّقة بزوايا جديدة مع متابعيه، كما أنّه يعشق توثيق الطبيعة أيضًا. (CNN)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
Lebanon 24
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
15:30 | 2023-09-14
14/09/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)
Lebanon 24
هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)
12:45 | 2023-09-14
14/09/2023 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
00:40 | 2023-09-15
15/09/2023 12:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في مطار... هذا ما يفعله عناصر الأمن بحقائب المسافرين!
Lebanon 24
فضيحة في مطار... هذا ما يفعله عناصر الأمن بحقائب المسافرين!
10:11 | 2023-09-14
14/09/2023 10:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في هذه الأثناء... ما هي تسعيرته؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض في هذه الأثناء... ما هي تسعيرته؟
10:00 | 2023-09-14
14/09/2023 10:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
03:22 | 2023-09-15
وصفوه بالقانون "السخيف"... بكين تستعد لمعاقبة من يرتدون ملابس "تضر الصين"
02:57 | 2023-09-15
بسبب المخدرات... الأميرة كيت تلتقي "بيني" الكلب وتخضع للتفتيش (فيديو)
01:33 | 2023-09-15
هل زيارة المغرب فكرة جيدة بعد الزلزال؟... هذا ما يجب على المسافرين معرفته!
01:20 | 2023-09-15
زلزال المغرب... شابان حملا "إيلون ماسك" إلى دواوير الأطلس المعلقة
00:48 | 2023-09-15
شاعر ليبي حذر قبل أيام من إمكانية "ألا يكون لدرنة وجود"... وقتله الإعصار!
00:17 | 2023-09-15
هل اختيار ملابسك قبل السفر كابوس؟... خدمة فريدة من خطوط الطيران اليابانية تُغنيك عن ذلك
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
15/09/2023 11:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
15/09/2023 11:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
15/09/2023 11:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24