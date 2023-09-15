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على بُعد 150 كيلومترًا غرب عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تقبع بلدة القصب المعروفة بكونها "بلدة الملح والشّعراء"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".وقام المصور السعودي، فهد الحسين، بزيارة البلدة في عام 2021 بسبب حبه لاستكشاف المكان، وفقًا لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.وأكّد الحسين: "منذ صغري وأنا أسمع عن ممالح القصب، وأشتري الملح (المُستَخرج) من القصب.. وأحببت تصويرها وإبرازها في صور جميلة للمتابعين والناس أجمع".ووفقًا لما ذكرته "واس"، اكتسبت ممالح القصب في محافظة شقراء شهرةً واسعة على مستوى المملكة منذ 3 قرون، إذ أنّها ارتبطت بأجود أنواع الملح النقي الطبيعي متعدد الاستخدام، كما أنّها تُغطّي ثلث استهلاك المملكة من الملح الخشن.ومن خلال مجموعة من الصور الجويّة الساحرة، تمكّن الحسين من رصد الألوان الساحرة التي تنطوي عليها عمليّة استخراج الملح، وذلك عبر إبراز تلال الملح البيضاء اللون، والتي تتباين مع الرمال البنية اللون، ودرجات من اللونين الأخضر والتركوازي أيضًا.