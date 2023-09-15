بسبب المخدرات... الأميرة كيت تلتقي "بيني" الكلب وتخضع للتفتيش (فيديو)

خضعت أميرة ويلز كيت ميدلتون لتفتيش تولاه "بيني"، الكلب البوليسي المدرب على كشف المخدرات، وذلك خلال زيارتها سجنا للرجال في ساري.



وجلست كيت، التي ربطت أصابعها بعد تعرضها لإصابة على الترامبولين، على كرسي خشبي من دون حراك، فيما كان "بيني" يشمها، وذلك قبل دخولها سجن اتش ام بي هاي داون HMP High Down بالقرب من ساتون.

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وأكد متحدث باسم قصر كنسينغتون لصحيفة "ديلي ميل" أن إصابة الأميرة كانت "بسيطة" و"ليست خطيرة"، مضيفًا أنها لم تتعرض لأي كسر. وجلست كيت، التي ربطت أصابعها بعد تعرضها لإصابة على الترامبولين، على كرسي خشبي من دون حراك، فيما كان "بيني" يشمها، وذلك قبل دخولها سجن اتش ام بي هاي داون HMP High Down بالقرب من ساتون.وأكد متحدث باسم قصر كنسينغتون لصحيفة "ديلي ميل" أن إصابة الأميرة كانت "بسيطة" و"ليست خطيرة"، مضيفًا أنها لم تتعرض لأي كسر.



ولدى مرور الاميرة بمدخل السجن من الفئة سي، والذي يستقبل الفي زائر شهريا، عرض عليها رد فعل "بيني" عندما يتم العثور على شيء ما لدى شخص ما.



وقالت كيت، وهي إحدى راعيات الجمعية الخيرية Forward Trust التي تقدم خدمات متعلقة بالإدمان، للموظفين: "رائع". إنه أمر لا يصدق، إنه هادئ للغاية وتحت السيطرة. وهو ليس مخيفا".