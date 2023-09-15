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الحمليكون تفكيرك منطقياً وإيجابياً وتواجه الصعوبات بثقة عالية بالنفس.الثورتعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية.الجوزاءكن حذراً جداً ولا تتورّط في إشكالات ومشاكل قد يستفزّها بعضهم، إفتح أذنيك وعينيك لبعض المناورات المقصودة وحاول أن تتجنّبها.السرطانتفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء.الأسدلا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك على أكمل وجه، فاستمر في ذلك.العذراءفرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك.الميزانلا تجعل نفسك أضحوكة للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه، بل كن جدياً في التعاطي على قدر المسؤولية.العقربيحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل.القوسركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم.الجديقد تستاء من شخص يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه اليك بكلام لا يرضيك.الدلوأنجز قدر المستطاع اليوم مهامك بنفسك لأنك الوحيد القادر على إنجازها بالشكل المطلوب وبالدقة المتناهية.الحوتلا تدع المشاكل التي تواجهها في العمل تؤثر سلباً في نفسيتك وفي طريقة أدائك. (السومرية)