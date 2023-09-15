Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
15-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1107920-638304364515922891.jpg
Doc-P-1107920-638304364515922891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الحمل
يكون تفكيرك منطقياً وإيجابياً وتواجه الصعوبات بثقة عالية بالنفس.

الثور
تعالج كل المسائل والمشاكل بوعي وحكمة وتتوصل إلى نتائج إيجابية.

الجوزاء
كن حذراً جداً ولا تتورّط في إشكالات ومشاكل قد يستفزّها بعضهم، إفتح أذنيك وعينيك لبعض المناورات المقصودة وحاول أن تتجنّبها.
Advertisement

السرطان
تفكّر في القيام بخطوات جديدة تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر بها تجاه بعض الزملاء.

الأسد
لا تقلق من وضعك في العمل لأن الجميع راضٍ عن أدائك وعن تنفيذ مهامّك على أكمل وجه، فاستمر في ذلك.

العذراء
فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك.

الميزان
لا تجعل نفسك أضحوكة للآخرين بتعهدك القيام بما لا تقدر عليه، بل كن جدياً في التعاطي على قدر المسؤولية.

العقرب
يحاول أحد الزملاء وضعك في موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع في ردة الفعل.

القوس
ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم.

الجدي
قد تستاء من شخص يمارس عليك سلطة أو يتحداك أو يتوجّه اليك بكلام لا يرضيك.

الدلو
أنجز قدر المستطاع اليوم مهامك بنفسك لأنك الوحيد القادر على إنجازها بالشكل المطلوب وبالدقة المتناهية.

الحوت
لا تدع المشاكل التي تواجهها في العمل تؤثر سلباً في نفسيتك وفي طريقة أدائك. (السومرية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:44 | 2023-09-16
02:10 | 2023-09-16
02:03 | 2023-09-16
01:23 | 2023-09-16
01:00 | 2023-09-16
23:55 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24