29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خلال رقصها في إحدى الحفلات.. رشّت رماد شقيقها على الحاضرين (صور)
Lebanon 24
16-09-2023
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر امرأة تسكب رماد شقيقها في حوض سباحة مكتظ في أحد الأندية في إيبيزا باسبانيا.
وظهرت المرأة في فندق شاطئ أوشوايا المكتظ بالضيوف أثناء احتفالهم أمام حوض سباحة.
Advertisement
وبينما كان الضيوف يستمعون إلى الموسيقى ويرقصون شوهدت المرأة حافية القدمين وهي ترفع زجاجة مليئة بالرماد وترشه مباشرة في حوض السباحة وعلى الأشخاص الآخرين القريبين منها.
وظهرت المرأة وهي تبتسم وتضحك بعد إعادة غطاء الزجاجة وهي تتمايل على الموسيقى.
وأثار مقطع الفيديو، الّذي نُشر على تيك توك، غضبًا عارماً على الإنترنت، إلا أنه حصد 6 ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة إسرائيليّة جديدة عن "حزب الله".. دولة بعيدة جداً مرّرت إليه معدات عسكرية!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيليّة جديدة عن "حزب الله".. دولة بعيدة جداً مرّرت إليه معدات عسكرية!
14:00 | 2023-09-15
15/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بحركة غير لائقة.. بطلة مسلسل "كريستال" في مرمى الانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
Lebanon 24
قامت بحركة غير لائقة.. بطلة مسلسل "كريستال" في مرمى الانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (صورة)
03:20 | 2023-09-16
16/09/2023 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد.. ماذا ستشهد الطرقات في بيروت؟
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد.. ماذا ستشهد الطرقات في بيروت؟
07:12 | 2023-09-16
16/09/2023 07:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار ثانٍ قريبا في لبنان!
Lebanon 24
مطار ثانٍ قريبا في لبنان!
02:30 | 2023-09-16
16/09/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ليبيا دولة عربية قد تغرق وتختفي.. خبير يدق ناقوس الخطر!
Lebanon 24
بعد ليبيا دولة عربية قد تغرق وتختفي.. خبير يدق ناقوس الخطر!
00:40 | 2023-09-16
16/09/2023 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:43 | 2023-09-16
التقرير الطبيّ فجّر مفاجأة... تفاصيل جديدة عن هناء التي أكلت جثة ابنها
08:25 | 2023-09-16
الصور قاسيّة... قتل زوجته وأخفى جثتها في منطقة نائية لم يبق منها سوى العظام!
07:32 | 2023-09-16
أمرٌ غريب حصل خلال مباراة.. الجمهور ارتعب من الخوف شاهدوا ما جرى
07:00 | 2023-09-16
فيديو أثار الغضب في السعوديّة... شاهدوا ما فعله شابان في وسط الطريق!
04:29 | 2023-09-16
بعد الحكم عليها بالسجن مدى الحياة... خطوة جديدة من الممرضة "سفاحة الرُّضع"
03:35 | 2023-09-16
ابنة الـ10 أعوام جثة بسريرها.. ورسالتان تحت الوسادة!
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
16/09/2023 17:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
16/09/2023 17:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
16/09/2023 17:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24