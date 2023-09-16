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منوعات

خلال رقصها في إحدى الحفلات.. رشّت رماد شقيقها على الحاضرين (صور)

Lebanon 24
16-09-2023 | 04:30
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انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر امرأة تسكب رماد شقيقها في حوض سباحة مكتظ في أحد الأندية في إيبيزا باسبانيا.
 
وظهرت المرأة في فندق شاطئ أوشوايا المكتظ بالضيوف أثناء احتفالهم أمام حوض سباحة.
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وبينما كان الضيوف يستمعون إلى الموسيقى ويرقصون شوهدت المرأة حافية القدمين وهي ترفع زجاجة مليئة بالرماد وترشه مباشرة في حوض السباحة وعلى الأشخاص الآخرين القريبين منها.
 
 
 
 
 
وظهرت المرأة وهي تبتسم وتضحك بعد إعادة غطاء الزجاجة وهي تتمايل على الموسيقى.
 
وأثار مقطع الفيديو، الّذي نُشر على تيك توك، غضبًا عارماً على الإنترنت، إلا أنه حصد 6 ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة.(lbci)


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