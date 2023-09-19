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متحف للأفكار الفاشلة فقط.. معرض يسعى لإزالة "وصمة العار" عن "أفضل مُعلم" في الحياة

Lebanon 24
19-09-2023 | 00:08
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هل سبق لك أن سمعت عن "كرسي هولا" أو الماء بنكهة السمك؟ لا؟ قد يكون هناك سبب وجيه لذلك. كلا المنتجين موجودان في "متحف الفشل" في واشنطن، والذي يتضمن  الأفكار الفاشلة والمتخبطة والخاسرة التي لم تصل إلى عالم التسويق أبدًا.
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ورغم طبيعة موضوعها الساحقة، يقول المنظمون إنها كانت تجربة ممتعة أظهرت كيف يمكن أن يؤدي الفشل إلى النجاح.
 
"كرسي هولا" هو أحد المنتجات المعروضة، والمصمم لتمرين عضلات البطن الخاصة بك أثناء الجلوس على المكتب.

هناك أيضًا مياه بنكهة الأسماك للقطط، بالإضافة إلى واق ذكري قابل للرش بطعم النعناع والموز.

ولكن هذه المنتجات لم تنجح، كما هو حال أكثر من 950 منتجًا آخر تم عرضها، والتي دارت حول العالم بنجاح على مدار الأعوام الستة الماضية. 
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