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أشبه بمهرجان غنائي... "فرح طلخا الأسطوري" يقلب التواصل (فيديو)

Lebanon 24
19-09-2023 | 04:03
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أطلق عليه لقب "حفل زفاف أسطوري"، بعد أن تحول إلى حديث الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية.
 
أشهر نجوم العالم العربي
 
 
هي حكاية حفل زفاف شهدته محافظة الدقهلية، وأضحى حديث الناس بسبب تفاصيله وتكلفته الضخمة، والحضور الكبير من نجوم الفن.
 
فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو أظهرت حفل زفاف اتهمه البعض بالبذخ، خصوصا أن أشهر نجوم العالم العربي أحيوه كتامر حسني ومحمد حماقي ووائل جسار وحمادة هلال وأحمد شيبة ورضا البحراوي.
 
كما قالت تعليقات إنه أشبه بحفلات ومهرجانات الغناء الكبيرة.
 
وشهد الحفل حضور عدد كبير من المعازيم، وسط تجهيرات ضخمة من الأضواء وأجهزة الإنارة، وسط تفاعل كبير من الموجودين في قاعة واسعة كبيرة مزينة بأعلى مستوى بالورود والأنوار.
 
 
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تعليقات كثيرة
 
فيما كتب أحدهم عبر فيسبوك: "عايز أعرف العريس شغال إيه.. الفرح كان قافل طلخا وحراسه عمري ما شوفتها قبل كدة".
 
وقال آخر: "الدنيا مقلوبة على الفرح بتاع طلخا اللي غنى فيه نصف دستة من المطربين وبما إن القاعة جنبي أصلا… فااا أحب أقولكم إن صاحب الفرح غير ديكور القاعة كلها كمان".
 
يشار إلى أن حفل الزفاف كان حديث الأوساط المصرية خلال الساعات الماضية، كما انتشرت مقاطع فيديو كثيرة وتداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
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