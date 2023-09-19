بعد محاولته الانتحار... شقيقة شاعر مصري مسجون تكشف وضعه الصحي

كشفت شقيقة الشاعر المصري المسجون، جلال البحيري، الإثنين، أن "وضعه الصحي بخير"، وذلك بعد محاولة انتحار قام بها في وقت سابق هذا الشهر داخل محبسه.



وقالت نيرة البحيري للحرة، إن شقيقها جلال "طمأنهم بأن وضعه الصحي بخير"، مضيفة: "سأقوم بزيارته اليوم للاطمئنان عليه".

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وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن "حالته النفسية ليست جيدة منذ فترة"، قائلة إنه "تم إبقاؤه في زنزانة مضاءة على مدار الساعة لفترة".



وتابعت: "القضية التي يحاكم فيها شقيقي حاليا، تعود لسنة 2021".



وكان البحيري قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، في الأسبوع الأول من ايلول الجاري، "بسبب طول مدة حبسه"، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.



بدأ الشاعر الغنائي المصري جلال البحيري إضرابا كليا عن الطعام والشراب، اعتراضا على استمرار حبسه منذ أكثر من خمس سنوات وللمطالبة بإطلاق سراحه، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية، الخميس.

وكانت هذه المرة الثانية التي يضرب فيها البحيري عن الطعام "بسبب أوضاعه في السجن"، حيث دخل في إضراب كلي عن "الطعام والعصائر في مطلع يونيو الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه".



ونقلت المنظمة الحقوقية تفاصيل رسالة من البحيري، قال فيها إنه "قرر الدخول في إضراب كلي عن الطعام، بسبب الأوضاع السيئة في السجن، ومنع دخول الأقلام والورق إلى محبسه، فضلا عن استمرار إضاءة الزنزانة طوال 24 ساعة، وقصر مدة الزيارة التي تستغرق 20 دقيقة".

وألقي القبض على الشاعر المصري في مارس 2018، بعد بلاغ يتهمه بـ"إهانة رئيس الجمهورية".



وقضت المحكمة العسكرية في يوليو 2018 بسجنه لمدة 3 سنوات، بسبب "ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها".



وأنهى البحيري عقوبته عام 2021، لكنه ظل محتجزا، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام"، وهي القضية التي يحاكم فيها إلى الآن.