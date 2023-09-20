في المغرب.. اعتقال "مؤثرة" على "تيك توك" تحدثت عن "زلزال جديد" وأثارت هلع السكان

أوقفت السلطات المختصة في المغرب، مساء الثلاثاء، مؤثرة على تطبيق "تيك توك"، بعد أن نشرت مقطعا مصورا زعمت فيه أنه يوثق هزة أرضية في أحد مناطق البلاد، مما أثار "الرعب والهلع بين السكان".



Advertisement وأوضح موقع "هسبريس" المحلي، أن النيابة العامة في مدينة إنزكان التابعة لجهة سوس ماسة جنوبي البلاد، أمرت بتوقيف سيدة و"وضعها تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي القليعة، لنشرها محتوى زائفا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي". وأوضح موقع "هسبريس" المحلي، أن النيابة العامة في مدينة إنزكان التابعة لجهة سوس ماسة جنوبي البلاد، أمرت بتوقيف سيدة و"وضعها تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي القليعة، لنشرها محتوى زائفا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي".



وأشار إلى أن المرأة ادعت أن هزة أرضية قوية وقعت في منطقة آيت ملول وبيوكري، زاعمة إلى أن السلطات "تعمل على إجلاء المباني من القاطنين فيها".



وبثت تلك المؤثرة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، يظهر منزلا مجهولا لحظة انهياره، وأرفقته بتعليق صوتي أكدت فيه أن الانهيار ناجم عن هزة أرضية، مما أثار رعب سكان المنطقة.





أعلنت السلطات المغربية، السبت، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر تجاوز 800 قتيلا وأكثر من 600 مصابًا، وذلك في حصيلة أولية قابلة للزيادة.

وفي سياق متصل، حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من إمكانية "استغلال الأزمة الإنسانية" التي تمر بها البلاد، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مؤخرا عدة مناطق فيها، "من قبل المجرمين في الفضاء السيبيراني، لتصيد الضحايا والقيام بأنشطة احتيالية".



وقالت المديرية، إن "مجرمي الإنترنت يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الأزمة الإنسانية، واستخدام موضوع الزلزال في الحملات لخداع الضحايا، عبر تنزيل ملفات مصممة لذلك، أو حثهم على الدخول إلى روابط معينة على الشبكات الاجتماعية من أجل نشر أنواع مختلفة من الفيروسات الخبيثة". (الحرة)