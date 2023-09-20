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أمضت ستة أيام بحثا عنها... رصد شجرة في البرازيل كان يُعتقد أنها انقرضت منذ 185 عامًا

Lebanon 24
20-09-2023 | 03:10
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عُثر في مدينة شمال شرق البرازيل، على شجرة رُصدت للمرة الأخيرة قبل نحو قرنين وكان يُعتقد أنها انقرضت مُذّاك، حسب ما أعلنت مجموعة من العلماء، الثلاثاء.

ورُصدت شجرة "إيليكس سابيفورميس" ("Ilex sapiiformis") التي يصل ارتفاعها إلى ما بين ثمانية واثني عشر مترا، في ولاية بيرنامبوكو، من بعثة أمضت ستة أيام في المنطقة بحثا عنها، على ما أفادت "ري: وايلد"، وهي مجموعة بيئية أطلقت هذا المشروع، ويشكل النجم ليوناردو دي كابريو أحد مؤسسيها.
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وكان عالم الأحياء الاسكتلندي جورج غاردنر حدّد هذا النوع المعروف باسم "إيليكس بيرنامبوكو" للمرة الأولى في العام 1838.


وكان تحديد غاردنر الرصد الوحيد المؤكّد لهذا النوع حتى 22 اذار، حين عثرت البعثة الجديدة على أربع أشجار على ضفة نهر صغير في بلدة إيغاراسو، على مشارف عاصمة الولاية ريسيفي.


وقالت كريستينا بيغز، المسؤولة عن الأنواع المنقرضة في "ري: وايلد": "إنّ العثور مجددا على شجرة إيليكس بيرنامبوكو في منطقة مُدنية يقطنها نحو ستة ملايين شخص، أمر مذهل"، مضيفة "إن الشجرة هي مثال ممتاز على أهمية مواصلة أعمال البحث".

واكتشف فريق العلماء الشجرة من خلال تتبع أثر زهور بيضاء صغيرة يتميز بها هذا النوع.

وقال قائد البعثة غوستافو مارتينيلي إن المجموعة تأمل الآن في إطلاق برنامج لإنتاج هذا النوع. 
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