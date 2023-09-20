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رحيل مفاجئ... رئيسة جامعة انهارت على المسرح أمام الحضور وفارقت الحياة

Lebanon 24
20-09-2023 | 04:27
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في واقعة وصفت بالمأوساية، توفيت القائمة بأعمال رئيس جامعة تمبل بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وذلك عقب انهيارها على منصة مسرح الحرم الجامعي خلال حفل تأبين، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
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وأوضح الموقع الإلكتروني للجامعة، أن جوان إيبس (72 عاما)، توفيت في الساعة 3:15 عصرا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء، خلال حضورها حفل تأبين المؤرخ وأمين مجموعة التحف الأميركية الأفريقية، شارلز إل. بلوكسون، الذي فارق الحياة في يونيو الماضي عن عمر ناهز 86 عاما.
وقال مسؤولو الجامعة في مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء، إن إبس "عانت من نوبة مفاجئة" في حفل التأبين، بوجود عدد من أفراد عائلتها.
وقال دانييل ديل بورتال، وهو طبيب ومسؤول بارز في النظام الصحي بجامعة تمبل: "استمرت جهود الإنعاش في المستشفى، لكنها للأسف لم تنجح".
من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الجامعة، ديردري تشايلدريس، لصحيفة واشنطن بوست، أن إيبس "كانت تجلس على خشبة المسرح أثناء غناء الجوقة خلفها، قبل أن تنهار بشكل مفاجئ". 

وفي نفس السياق، قال نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات في الجامعة، كين كايزر، إن "الجامعة لم تكن على علم بأي مشكلات صحية سابقة لأيبس"، ووصف موتها بأنه "ضربة معنوية" لمجتمع المؤسسة العملية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "كانت جوان مفعمة بالحياة، وكانت شخصًا متعاطفًا للغاية وتهتم حقًا بالآخرين، وكانت لديها طريقة رائعة في جمعهم معًا وإثارة حماس الناس حتى تجاه أية مهمة شاقة، وبالتالي جعل الأمور ممتعة".

تصف جامعة "فارمينغتون" في ولاية ميتشغين الأميركية نفسها كـ"جامعة معتمدة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، ببرنامج دراسي مبتكر، ومواعيد محاضرات مرنة، وطلاب متنوعين.
أما عميد الجامعة، غريغوري ماندل، فقال وهو يغالب دموعه: "إننا جميعًا في حالة حزن شديد، ولا نجد الكلمات التي تعبر عن ذلك".
وكان قد جرى تعيين إيبس رئيسة بالنيابة للجامعة في أبريل الماضي، عقب استقالة رئيسها السابق، جيسون وينغارد، في اذار.
وقبل ذلك كانت تشغل منصب عميدة كلية الحقوق في تمبل، حيث أنها كانت تنوى أن ترشح نفسها لتشغل منصب رئاسة الجامعة بشكل دائم.
ووصف حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وفاة إيبس بالخسارة المفجعة، قائلاً إنها كانت "سيدة قوية وسفيرة لجامعة تمبل منذ ما يقرب من 4 عقود".
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