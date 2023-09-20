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منوعات
فتاة يتعرض حسابها على "فيسبوك" للسرقة.. والضحايا بالعشرات
Lebanon 24
20-09-2023
|
06:00
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إيلي وايت تيرنر، فتاة بريطانية عمرها 20 عامًا، أصبحت ضحية اختراق حسابها على منصة فيسبوك، بعدما نقرت عرضاً مزيفاً لبيع سيارات مستعملة أثناء بحثها عن سيارة لصديقها.
واستولى المحتالون على حسابها وصورها الشخصية وبدأوا في استغلالها لأغراضهم الخبيثة، بحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل".
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وتفاقمت المشكلة عندما لم تتدخل فيسبوك بفعالية لمساعدتها في استعادة حسابها الذي تمتلكه منذ 5 سنوات، ويحتوي على ذكرياتها الشخصية وتفاصيل اتصال هامة.
واستغلّ المحتالون حسابها لنشر إعلانات مزيفة على منصة Marketplace بمحتوى يدّعي بيع سيارات بأسعار منخفضة جدًا. كما قدّموا عروضاً غير مقاومة مع وعد بإعادة الأموال للمشترين، لكنهم اختفوا بمجرد استلام الأموال.
ووفقًا لتيرنر، لم يستجب فيسبوك بشكلٍ كافٍ لمطالبها بحل المشكلة، واستمر القراصنة في نشر إعلانات مزيفة على حسابها، بالإضافة إلى تجميد الحساب الأصلي واستبدال معلومات الاتصال الشخصية.
ويعتقد الخبير في أمن المعلومات، جيك مور، أن شركة فيسبوك قد تتردد في مواجهة هذه العمليات بشكل فعال بسبب جذبها للزوار إلى منصتها، مما يزيد من الإعلانات والرسوم التي تتقاضاها من المعلنين.
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