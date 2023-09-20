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إكتشاف لافت.. حذاء يقدّم نظرة نادرة على الحياة في العصر الحديدي (صورة)

Lebanon 24
20-09-2023 | 15:39
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عثر علماء آثار على حذاء لطفل في النمسا، يعود لأكثر من ألفي عام مع بقاء أربطته سليمة.

وأفاد موقع شبكة "سي أن أن" بأن مقاس الحذاء بلغ نحو 30 بالمقياس الأوروبي (12 بالقياس الأميركي)، وتم العثور عليه في قرية دورنبرغ الغربية.
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ورجّح مؤرخون أن يكون الحذاء قد صُنع في القرن الثاني قبل الميلاد. كما يعتقد أن الملح الصخري هو الذي أبقى الحذاء في حالة جيدة.
وقال رئيس قسم الأبحاث في متحف التعدين الألماني، توماس ستويلنر، في بيان صحفي: "حالة الحذاء الذي تم العثور عليه رائعة"، مضيفاً: "المواد العضوية تتحلل عموما بمرور الوقت. اكتشافات مثل حذاء هذا الطفل، وكذلك بقايا النسيج، تقدم نظرة نادرة للغاية على حياة عمال المناجم في العصر الحديدي".
وتجري أعمال التنقيب في دورنبرغ للحصول على معلومات عن عمل وحياة عمال المناجم في العصر الحديدي.

واكتشف علماء الآثار الحذاء بين بقايا عضوية أخرى، بما في ذلك جزء من شفرة مجرفة خشبية، بالإضافة إلى بقايا من الفراء مع أربطة ربما جاءت من غطاء من الفرو.

ومن المحتمل أن تكون بقايا رباط الحذاء المحفوظة مصنوعة من الكتان، وفقا للبيان.


وتشتهر منطقة دورنبيرغ الواقعة بالقرب من سالزبورغ باستخراج الملح الصخري، والذي يعود تاريخه إلى العصر الحديدي.
 
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