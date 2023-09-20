الحمل

يكون النجاح من نصيبك وتستعيد حيويتك، وتتلقى جواباً او اشارة وتنطلق بمرحلة جديدة

الثور

الحظ الكبير إلى جانبك في الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر الإمكان لتحقيق مكاسب طال انتظارها

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الجوزاء

قد يثور غضبك على بعض التصرفات أو المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب بخلاف مع الزملاء أو أرباب العمل

السرطان

تطرأ بعض الأحداث لتسبّب لك المشكلات او الفشل، أنصح لك تعزيز العلاقات المهنية والابتعاد عن الأشخاص الغامضين

الأسد

حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة في العمل، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل مع الآخرين بجدية

العذراء

حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطاً، وفرص نجاح متعدد على غير صعيد

الميزان

إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، راجع حساباتك ولا سيما علاقاتك المهنية

العقرب

ها أنت تواجه سلبيات تعاطيك مع الآخرين خلافاً لما اعتادوه منك، ما الذي غيّرك أو حوّلك إلى شخص آخر؟

القوس

إحذر سوء تفاهم أو التباساً في أحاديثك، وكن واعياً لكل ما يقال حولك ودوّن الملاحظات، وتتاح لك فرص مهنية مميزة، ويحالفك الحظ وتحقق أرباحاً

الجدي

تواجه حقيقة ما، وتضطر ربما إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ

الدلو

الحظوظ جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة، ويرافقك الحظ ويفتح أمامك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية

الحوت

إحذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب