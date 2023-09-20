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مثل فيلم الرعب... فندق مهجور وسط غابة ضبابية في تونس (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2023 | 23:31
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في مشاهد جوية مثيرة، تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم رعب، يبرز هذا الفندق المهجور وسط غابة خضراء يغطيها الضباب الكثيف في تونس.
 
وأراد مدون السفر والمغامر التونسي، حسن الغرمول، تسليط عدسة كاميرا الدرون خاصته نحو هذا الفندق المهجور بهدف "لفت الأنظار لهذه التحفة المعماريّة من أجل إعادة إحياءها كموقع سياحي لعشاق تجارب الإثارة والتشويق"، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

ورأى الغرمول أن الفندق ينفرد بموقع مميز للغاية في مدينة عين دراهم بولاية جندوبة، إذ أنّه يتمركز في مكان مرتبغع، ويتمتع بإطلالة مميزة على الغابة المحيطة به.
 
ورغم أن ولاية جندوبة، الواقعة في أقصى الشمال الغربي من تونس ويحدّها البحر الأبيض المتوسط شمالًا، ليست الوجهة السياحية الرئيسية في البلاد، إلا أنها لا تزال تضم بعض المواقع التي يمكن استغلالها في السياحة الإيكولوجية، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لولاية جندوبة.
 
وبحسب ما ذكره الغرمول، فإن هذا الفندق الذي يُدعى "فندق الغابة"، والذي عُرف لدى السكان المحليين باسم "فندق العشاق"، كان منتجعًا فاخرًا يقصده السياح من داخل وخارج تونس، قبل أحداث الثورة التونسية، موضحًا: "مع الأسف فقد تم هجره بعد الثورة وبقي على هذه الحال إلى يومنا الحالي".
 
ووصف الغرمول مشهد الفندق المهجور وسط الغابة والضباب بأنه أشبه بمشهد من الأفلام السنمائيّة.
 
وأشار الغرمول إلى أنه رغم الحالة السيئة التي يعاني منها الفندق، الذي تعرّض لأعمال تخريب بعدما أصبح مهجورًا، إلا أنه لا يزال يتردّد عليه عدد قليل من الزوّار لالتقاط صور تذكاريّة.
 

ونالت مقاطع الفيديو التي شاركها مدون السفر التونسي للفندق المهجور، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه، الذين رأوا فيه موقعًا مناسبًا لإخراج أعمال سينمائية.
 
وتابع: "تلقيت تعليقات تتساءل لم لا يتم إعادة استغلاله وتجديده نظرًا لأهميّة موقعه، وخاصة أن وجهة عين دراهم بحاجة لدعم السياحة فيها". (CNN)
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