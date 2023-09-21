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على طول ضفة نهر زامبيا... العثور على أقدم هيكل خشبي

Lebanon 24
21-09-2023 | 01:26
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كشف علماء الآثار تفاصيل جديدة عن أقدم هيكل خشبي جرى العثور عليه، ويبلغ عمره نحو نصف مليون سنة، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال المصدر إن الهيكل جرى العثور عليه على طول ضفة نهر في زامبيا، ويتكون من قطعتين متشابكتين من الخشب، مع شق في القطعة العلوية حتى تتوافق مع القطعة الثانية بزاوية قائمة.
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وكان جيف دولر، أستاذ الجغرافيا وعلوم الأرض بجامعة أبيريستويث في المملكة المتحدة، جزءا من الفريق الذي عثر على هذا الهيكل في عام 2019.

وذكر دولر أن الهيكل الخشبي تم التنقيب عليه عند منبع شلالات كالامبو بالقرب من حدود زامبيا مع تنزانيا.


ويعتقد أن هذه القطعة كانت جزءا من منصة خشبية تستخدم كممر، للحفاظ على الطعام أو الحطب جافا أو ربما كقاعدة لبناء مسكن عليها. وعثر في نفس الموقع على عصا حفر وأدوات خشبية أخرى.

وأضاف دولر: "إن بقاء الخشب في مكانه وسليما لمدة نصف مليون سنة هو أمر غير طبيعي".

وتابع: "الهيكل يعطينا هذه الرؤية الحقيقية، ويكشف لنا تفاصيل أخرى على هذه الفترة الزمنية.. لقد غير وجهة نظري تماما بشأن ما كان الناس قادرين على فعله في ذلك الوقت". (سكاي نيوز)
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