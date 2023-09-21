جبن ذائب يمتد بين قطعة ناتشو عملاقة وطائرة هليكوبتر (فيديو)

إنضمّت شركة Doritos المصنّعة لرقائق الناتشو الشهيرة، إلى ترند «تيك توك» الأخير الذي يتنافس فيه الكبار والصغار حول العالم على سحب الجبنة من البيتزا أو غيرها من دون أن تنقطع. وقام الفريق المؤلّف من علماء الجبنة وخبراء الطعام ونجم مواقع التواصل سام طومسون، وعلى مدى شهر كامل، بتحضير مزيج من جبنة الشيدر والموزاريلا يبلغ وزنه 120 كيلوغراماً، وسكبِه في وعاء ضخم يحتوي على كومة من رقائق الناتشو بقياس 16 قدماً.

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وبعدما تمّ تسخين الوعاء إلى درجة الحرارة المطلوبة، حلّقت طائرة هليكوبتر فوقه وأسقطت قطعة ناتشو عملاقة وسط الجبن. ثم قامت برفعها عمودياً إلى ارتفاع 49 قدماً، محطِّمةً بذلك الرقم القياسي العالمي لأعلى عملية سحب للجبن Cheese Pulling. وقال طومسون: «إن هذه أكبر حيلة قامت بها Doritos على الإطلاق في المملكة المتحدة».